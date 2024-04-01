Her sene geleneksel hale gelen İnegölspor taraftarlarının ve mahallelerin iftar organizasyonları devam ediyor.

Yoğun ilginin görüldüğü ve protokol katılımının olduğu organizasyonda konuşma yapan Bedirhan Alat, bizleri sayıp sevip katılım gösteren taraftarlarımıza, mahalle fertlerimize, İnegölspor Başkanımız Osman Sevim ve değerli Yöneticilerine, Kafkasspor Kulüp Başkanı Celal Ter’e, Alanyurtspor Kulüp Başkanı Fatih Doğan’a, MHP İlçe Teşkilatı adına Başkan Uğur Bayram’a, İnegöl Rumeli Derneği yeni yönetimi adına Başkan Serkan Ay’a ve kıymetli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Bu birlik beraberliğimiz mahallemizde olduğu gibi her semtimizde de, her sene devam edecektir.dedi