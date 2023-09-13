Temsilcimiz İnegölspor, Çaykur Rizespor’dan 19 yaşındaki Eren Emre Aydın’ı 1 yıllığına kiraladı.

TFF 2.ligde mücadele eden temsilcimiz İnegölspor Süper Ligde oynayan Çaykur Rizespor’un alt yapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu Eren Emre Aydın ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

HEDEFİMİZ BİR ÜST LİG

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Eren Emre Aydın çok mutlu olduğunu ifade ederek “Bu camiaya katıldığım için çok mutluyum. Hoca ile de görüştüm, bir üst lige çıkmak için mücadele edeceğim. İnşallah gönlümüzden geçen olur” ifadelerini kullandı.

İNEGÖLSPOR’A ÇOK FAYDALI OLACAK

İnegölspor As Başkanı Sebahattin Ablak ise “Ligde hedefimize ulaşmak için nokta transferlere devam ediyoruz. Bu manada Çaykur Rizespor’da oynamış 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Eren Emre Aydın kardeşimiz ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladık. Kulübümüze faydalı olacağına inandığımız bir kardeşimiz. Sakatlıksız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Bize çok faydalı olacağına inandığımız bir kardeşimiz” dedi.

İbrahim Uslu