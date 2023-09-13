Krampların çok belirgin olarak saptanmış nedenleri yoktur. Sıklıkla çok yoğun egzersiz yoğun sıvı elektrolit kaybıyla özellikle sıcak havalarda yapılan egzersiz sonrasında görülebileceği gibi, bazen altta yatan şeker hastalığı ve benzer endokrin hastalıklar da görülebiliyor. Bir de gebelerde çok sık görülebiliyor. Her zaman çok fazla bir nedeni yoktur. En çok alınan sıvı miktarıyla ilişkilidir. Magnezyum, sodyum, potasyum gibi elektrolitlerin eksikliği varsa dengelenmesinde fayda vardır. En sık kramp giren kaslar baldır ve ayak kaslarıdır. Genellikle gece krampı olarak tarif edilen, uykudan gece şiddetli ağrıyla uyandıran kramplardır. Öncesinde bu gerilen kasların ters yönde gerilmesiyle ve eğer bir eksiklik varsa elektrolit yönünden desteklenmesiyle kramplar önlenip ağrıları azaltılabilir.