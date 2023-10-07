2.lig temsilcimiz İnegölspor Menemenspor hazırlıkları tamamlanırken Barış Tanrıkulu tüm ilçe halkını maça davet etti.

Temsilcimiz İnegölspor, teknik direktör değişikliği sonrası Somaspor karşısında kötü gidişe dur diyerek 3-3’lük skorla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İnegölspor yarın saat 15.30’da ilçe stadında Menemenspor’u ağırlayacak.

Müsabaka öncesi takımdaki son bilgileri veren Futbol Şube Sorumlusu Barış Tanrıkulu “Soma deplasmanında aldığımız beraberlik ile kötü gidişe dur dedik. Bahaddin hocamız ile bir çıkış yakalamak istiyoruz. Yarın zor bir müsabaka olacak ama takımımız bu zorluğun üstünden gelecek güçte. Takımda cezalı oyuncumuz yok ama Nurettin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Tüm hazırlıkları tamamladık artık maç saatini bekliyoruz. Yarınki müsabakaya tüm ilçe halkını bekliyoruz. Taraftarımız yine üzerine düşeni yapacak ve tribündeki yeri alacak, taraftarımızdan aldığımız güç ile sahadan 3 puan ile ayrılacağımıza inanıyoruz” dedi

İbrahim Uslu