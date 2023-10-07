Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, gençler arasında hızla artan elektronik sigara kullanımının büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "E-sigara içenlerde akciğerde ciddi hasara ve bazen ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık riski mevcut. Bu konuda birçok vaka rapor edildi. Elektronik sigara ile ilişkili akut zehirlenme vakaları toplumda artmaya başladı." dedi. Elektronik sigaranın, Türkiye'de satışının yasak olmasına rağmen özellikle okul çağındaki çocuklar ve gençler arasında kolayca temin edildiğini ve bağımlılığı artırdığını belirten Prof. Dr. Özlü, elektronik sigaranın masum olmadığının altını çizdi.

Prof. Dr. Özlü, "Üzülerek görmekteyiz ki son yıllarda Türkiye'de satışı yasak olsa da internet üzerinden kolayca temin edilen ve gençler arasında giderek yaygınlaşan bir tehlike var: elektronik sigara veya E-sigara olarak kısaltılan bu ürün. Maalesef, bu elektronik sigaraların zararı genellikle hafife alınıyor. Sigara kullanımının zararlı olduğunu birçok kişi biliyor ve uzak durmaya çalışıyor, ancak elektronik sigaranın masum olduğuna dair yanlış bir algı var. Bu nedenle nikotin bağımlılığı artıyor. Elektronik sigara özellikle gençler için büyük bir risk taşıyor." dedi.

Dünya genelinde tütün kullanımının sınırlanması ve yasaklanması için çalışmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, gençlerin sigaraya başlamasının genellikle 10 ila 20 yaş arasında olduğunu ve 20 yaşından sonra sigaraya bağımlı olmanın daha az görüldüğünü söyledi. Elektronik sigaranın genç yaşlarda nikotin bağımlılığı oluşturduğunu ve bu bağımlılığın tütün kullanımına yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Özlü, "Elektronik sigara kullanmaya başlayan gençler, daha sonra tütün sigarasıyla devam ediyorlar. Hatta yapılan çalışmalar, elektronik sigara kullanan gençlerin tütün bağımlılığının daha fazla olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu gençlerin diğer bağımlılık yapan maddelere, örneğin esrara bağımlılığının da daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle elektronik sigaranın tehlikeleri hakkında gençleri, aileleri, okul yöneticilerini ve öğretmenleri bilinçlendirmek çok önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, elektronik sigara kullanımının gençler arasında giderek yaygınlaştığını ve ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "E-sigara içenlerde akciğerde ciddi hasara ve bazen ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık riski mevcut. Bu konuda birçok vaka rapor edildi. Elektronik sigara ile ilişkili akut zehirlenme vakaları toplumda artmaya başladı." dedi. Elektronik sigaranın, Türkiye'de satışının yasak olmasına rağmen özellikle okul çağındaki çocuklar ve gençler arasında kolayca temin edildiğini ve bağımlılığı artırdığını belirten Prof. Dr. Özlü, elektronik sigaranın masum olmadığının altını çizdi.

Prof. Dr. Özlü, "Üzülerek görmekteyiz ki son yıllarda Türkiye'de satışı yasak olsa da internet üzerinden kolayca temin edilen ve gençler arasında giderek yaygınlaşan bir tehlike var: elektronik sigara veya E-sigara olarak kısaltılan bu ürün. Maalesef, bu elektronik sigaraların zararı genellikle hafife alınıyor. Sigara kullanımının zararlı olduğunu birçok kişi biliyor ve uzak durmaya çalışıyor, ancak elektronik sigaranın masum olduğuna dair yanlış bir algı var. Bu nedenle nikotin bağımlılığı artıyor. Elektronik sigara özellikle gençler için büyük bir risk taşıyor." dedi.

Dünya genelinde tütün kullanımının sınırlanması ve yasaklanması için çalışmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, gençlerin sigaraya başlamasının genellikle 10 ila 20 yaş arasında olduğunu ve 20 yaşından sonra sigaraya bağımlı olmanın daha az görüldüğünü söyledi. Elektronik sigaranın genç yaşlarda nikotin bağımlılığı oluşturduğunu ve bu bağımlılığın tütün kullanımına yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Özlü, "Elektronik sigara kullanmaya başlayan gençler, daha sonra tütün sigarasıyla devam ediyorlar. Hatta yapılan çalışmalar, elektronik sigara kullanan gençlerin tütün bağımlılığının daha fazla olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu gençlerin diğer bağımlılık yapan maddelere, örneğin esrara bağımlılığının da daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle elektronik sigaranın tehlikeleri hakkında gençleri, aileleri, okul yöneticilerini ve öğretmenleri bilinçlendirmek çok önemlidir." dedi.