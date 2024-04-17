İnegöl merkez mahallelerde 10 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik aradı. 200 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan uygulamalarda bin 225 şahsın sorgulaması yapılırken, 603 araç kontrol edildi. 56 aracın sürücüsüne toplam 185 bin TL cezai işlem uygulandı. 2 Yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şahsın üzerinde Captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Muhabir: Fahrettin Eniş