Cuma mahallesi Uzun sokakta meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı özel araçla hastaneye getirildi.
Olay saat 11.00 sıralarında Cuma mahallesi Uzun Sokakta meydana geldi. Okan B.(29) husumetlisi Rüstem B. şahısla Uzun sokakta denk geldi. Saldırgan Rüstem B. elindeki bıçakla Okan B.'yi sırtından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Okan B. Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Haber merkezi