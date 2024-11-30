İnegöl Belediyesi tarafından 8 ayrı noktada kurulan hava izleme cihazlarındaki verilere göre, 7 noktada hava kalitesi ‘Sağlıksız’ boyutuna ulaştı. En kirli hava ise 190 değerle Turgutalp Mahallesi olarak ölçüldü.

İnegöl’de kış aylarına gelinmesiyle beraber zaman zaman yaşanan hava kirliliği kendini hissettirmeye başladı. Uzmanlara göre nüfus artışı ve göçe bağlı olarak hızlı ve düzensiz şehirleşme, yerleşim merkezleri arasında kalan sanayi bölgeleri, motorlu araç sayısının artması ve kış aylarında kullanılan katı yakıtlar; yaşanan hava kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturuyor.



DURUM SAĞLIKSIZ

İnegöl’ün gündeminden hiç düşmeyen hava kirliliği konusu tartışılmaya devam ederken, İnegöl Belediyesi tarafından 8 ayrı noktada kurulan hava izleme cihazlarındaki veriler yine iç kararttı. Hava kalitesi izleme ağının verilerine göre İnegöl’ün hava kalitesi “sağlıksız” olarak ölçüldü.

SİS KİRLİLİĞİ ÇIKARTTI

Geçtiğimiz hafta içinden itibaren etkili olan sis ve hava kirliliği hayatı olumsuz hale getirdi. Özellikle sabah saatlerinde İnegöl´ün genelinde etkili olan ve görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşüren duman ve sis bulutu hayatı olumsuz hale getirdi. Bu durum kimilerine göre hava kirliliği, kimine göre ise İnegöl’ün coğrafi konumundan kaynaklandığı şeklinde yorumlanıyor.



7 NOKTADA HAVAMIZ ‘SAĞLIKSIZ’

İnegöl Belediyesi tarafından şehrin 8 noktasına konulan hava kalitesi ölçüm cihazlarında çıkan değerlerde Yeniceköy Mahallesindeki noktada ‘Orta’ ölçülürken, 7 noktada ‘Sağlıksız’ olarak ölçüldü. Bugün yapılan ölçümlerde Yeniceköy Mahallesinde 93 değeriyle ‘Orta’, Huzur Mahallesi 182 değeriyle ‘Sağlıksız’, Yunus Emre Mahallesi 168 değeriyle ‘Sağlıksız’, Metal Sanayi 172 değeriyle ‘Sağlıksız’, Organize Sanayi Bölgesi 179 değeriyle ‘Sağlıksız’, Turgutalp Mahallesi 190 değeriyle ‘Sağlıksız’, Cuma Mahallesi 176 değeriyle ‘Sağlıksız’ ve Mahmudiye Mahallesi 180 değeriyle ‘Sağlıksız’ olarak ölçüldü.

BAKANLIK ‘ORTA’ DEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın sitesinde Türkiye’nin her yerinden alınan hava kirliliği verileri puanlanarak, iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli diye 6 kategoriye ayrılıyor. Cumartesi günü Bakanlığın verilerine göre Hava Kalitemiz 89 değeriyle ‘Orta’ olarak ölçüldü.