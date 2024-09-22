Sağlık sektöründe insan odaklı yaklaşımların önemi ve gelecekte bu yaklaşımların nasıl sürdürülebileceği masaya yatırıldı.

Uluslararası Planetree - İnsan Odaklı Bakım Konferansında, sağlık sektöründe geleceğe yönelik sürdürülebilir stratejiler paylaşılırken insan odaklı bakımın önemine vurgu yapıldı.

İnsanın merkezde olmadığı her sağlık sisteminin yanlış olduğunu söyleyen OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, “İnsanı ve hastayı merkeze koymazsanız hiç kimse doğru yerde olamaz. Sağlık sistemlerinde insana odaklanmak, insanın faydasına şifa dağıtmak çok değerli. Bunu sadece tıbbi süreçleri çok güzel yaparak, iyi cihazlar alarak, çok iyi tedavi sağlayarak, modern hastaneler kurarak yapmıyoruz. İnsana, insan ruhuna dokunmamız lazım. Bizim çabamız, insan odaklı bir hasta bakımını derneğimize ve kuruluşlarımızın merkezine almak. Bugün yaptığımız işlerin önemli bir kısmını 10 yıl belki 20 yıl sonra yapay zeka ve yazılımlar zaten yapacak. O zaman bize ne kalıyor? İnsanın ruhuna dokunmak” diye konuştu.

“Amacımız duyarlı ve insan merkezli sağlık hizmeti”

Sağlık sektörünün karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme stratejilerinin ele alındığı konferansta Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, sağlık sektörünün karmaşık ve zorlu bir alan olduğunu vurgularken, yenilikçi çözümler ve stratejik yaklaşımlarla bu zorlukların aşılabileceğini belirtti. İstiroti, "Hastane içindeki tüm disiplinlere, hem yetişkin hem de çocuk hastalara daha empatik bir yaklaşım kazandırmak, hasta ve hasta yakınlarını tedavi süreçlerine aktif olarak dahil etmek, yeni dönemin en önemli mottosu haline geldi. Bu alanda daha deneyimli ve bu yaklaşıma yönelik adımlar atan hastanelerin tecrübelerini dinlemek, insan odaklı yaklaşımda başarılı firmaların çalışanlarına yönelik neler yaptığını ve bu adımların nasıl etkiler oluşturduğunu keşfetmek amacıyla bu konferansı düzenledik. Amacımız, daha duyarlı ve insan merkezli bir sağlık hizmeti sunabilmek için hep birlikte gelişmek” diye konuştu.

İstiroti, "Dünyada tıp ilerlediği gibi sağlık hizmetleri de dönüşüyor, değişiyor, gelişiyor. Ülkemizde de dünyadaki sağlık kuruluşlarında da hizmet kalitesi çok gelişti. Bu konuda belli akreditasyonlar hayatımıza girdi. Planetree de sağlığın Michelin yıldızı gibi" dedi.

İnsan Odaklı Bakım Konferansı’nda olmanın çok heyecan verici olduğunu söyleyen Planetree International Başkanı Micheal Guilano, Küresel bir organizasyon olan ve 35 ülkede faaliyetlerini sürdüren kurumumuzun amacı sağlık hizmetlerini insani bir hale getirmek. Bunu da hastalar, hasta yakınları, çalışanlar ve toplum için yapmayı amaçlıyor. Türkiye’deki hastanelerin insan odaklı bakımın planlanması ve hayata geçirilmesindeki tecrübelerini öğrenirken insani bir bakımın ölçeklerini de desteklemeye çalışacağız” dedi.