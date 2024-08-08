Sosyal medya platformu Instagram'a “katalog suçlar”a ilişkin düzenlemelere uymaması nedeniyle erişim engeli getirildi. Suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yapılan taziye mesajlarının kaldırılması, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine zarar veren paylaşımlara izin verilmesi Instagram'ın kamuoyunda erişime engellenmesinin sebepleri arasında gösteriliyor.

Instagram'ın bazı kullanıcıları ise engeli telefonlarına indirdikleri VPN uygulamasıyla aşmaya çalışıyor. VPN uygulamasını erişimine izin verilmesinin ardından kullanıcılar kendi IP bilgilerini Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde göstererek Instagram'a giriş yapabiliyor.

Casus yazılımların yer aldığı bu uygulamalar, vatandaşların banka ve sosyal medya mecralarındaki hesaplarını çalabiliyor. Son zamanlar da bu duruma ilişkin vakaları Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Burak Torun, İHA muhabirine değerlendirdi.

Banka hesaplarınız çalınabilir

VPN'in kullanıcılar için büyük tehdit olduğunu belirten Siber Güvenlik Uzmanı Torun, “Maddi ve manevi ciddi bir şekilde zararlar açabiliyor. Hatta diyorlar ki ‘Ben artı 18 siteye giriyorum ve kendimi gizliyorum' O uygulamanın da bir sahibi var ve bütün bilgilerinize erişebiliyor. Son zamanlarda bana gelen vakalardan bir tanesi; banka hesaplarının tamamen ele geçirilmesi. Onun içindeki paraların anında çalınması. Bunun dışında da sosyal medya hesaplarının kapatılması. VPN'den sonra birçok vaka gelmeye başladı” ifadesini kullandı.

“Bir amacı var, sizin bilgilerinizi ele geçirmek”

Torun, “VPN çalışmıyorken de size bir zararı olabilir. Siz VPN'i indirmeye izin verdiniz. Siz dediniz ki ‘Ben bu uygulamayı kullanmıyorken de benim telefonuma erişebilirsiniz' İzni verdiğiniz zaman uygulama açık değilken bile tüm bilgilerinize arka planda erişebilir. Bilmediğiniz ücretsiz bir uygulama neden size ‘ücretsiz' sunulsun. Burada bir amacı var, sizin bilgilerinizi ele geçirmek. Sizin bilgilerinizi işleyerek farklı firmalara satıyor olabilirler” diye konuştu.

“VPN'i indirdiğininiz zaman arka planda virüste indirebilir”

Torun, “Telefonunuza ciddi bir şekilde zarar verebilecek bir yazılım. Siz VPN'i indirdiğininiz zaman arka planda virüste indirebilir. VPN nezdinde demiyorum bilmediğiniz uygulamaları indirmemeniz lazım. Üçüncü tip uygulamalardan uzak duralım” ifadelerini kullandı.

“Virüs bulaştıracağını da göz önünde bulunduracak olursak telefonumuzu sıfırlayacağız”

Torun, “VPN'i indirdikten sonra kafamızın rahatlamasını istiyorsak ve virüs bulaştıracağını da göz önünde bulunduracak olursak telefonumuzu sıfırlayacağız, verilerimizi sileceğiz” açıklamasında bulundu.

Sahte Siber Güvenlik Uzmanlarına karşıda uyarıda bulunan Torun, “Birçok kanalda siber güvenlik danışmanı altında beyanat verenler var. Ben bir yere röportaj veriyorum, aynısı kopyalayıp farklı kanallarda çıkıyorlar. Kanallarımıza da ricada bulunuyorum. Alanında uzman kişilere danışmaları gerekiyor. Siber güvenlik danışmanlığı yapmayan kişiler bir anda ‘siber güvenlik danışmanı' olabiliyorlar ve insanları yanlış yönlendirebiliyorlar” diye konuştu.

“En büyük casus yazılımlardan bir tanesi de VPN'dir”

VPN'in nasıl kullanıldığını da aktaran Torun, “VPN kişinin kendi IP'sini gizlemek amacıyla kullandığı bir uygulamadır. Mesela ben şu anda kendimi Amerika ya da Almanya'da gösterebilirim. Hatta şöyle avantajlarda sunuyor kullanıcılara; ‘Sen ülkeni kendin seç. IP'ni ona göre gizle' diye de avantajlar sunuyor. Bu da ücretli olan kısmı ama insanlara daha çok ücretsiz olarak hizmet veriyor. Çünkü en büyük casus yazılımlardan bir tanesi de VPN'dir” ifadelerini kullandı.

“Instagram'ın bir an önce sözünde durması gerekiyor”

Siber Güvenlik Uzmanı Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Instagram görüşme talebinde bulundu. Bu görüşme talebi Instagram tarafından geldi. Ne kadar büyük bir ülke olduğumuzu gösterir. 60 milyon kullanıcının olduğu bir ülkeden bahsediyorum. Buradan da ülke yetkililerimizi de tebrik ediyorum.

Instagram tarafından gelen görüşmede birçok şey konuşuldu. Bizim saygı duyduğumuz isimlerin orada terör örgütü olarak geçmesi gibi konuların hepsi konuşuldu. Olumlu gelişmeler yaşanacak gibiydi ama sonradan Instagram söylediklerinin doğrultusunda hareket etmediklerinden dolayı bu açılma durumu uzadı. Önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyorum. Uzamayacak gibi duruyor ama Instagram'ın bir an önce sözünde durması gerekiyor.”

“Hiçbir uygulama bizim ülkemizden büyük değil”

Türk kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların kaldırılmasını sosyal medya faşizmi olarak gördüğünü ifade eden Torun, “Instagram eğer adil bir kuruluşsa bütün ülkelere aynı şekilde devam etmeli. Çifti standart uygulanırsa ülkemizde uygulanmaz. Devlet büyüklerimize de her zaman saygı duyduk ve duymaya devam edeceğiz. Hiçbir uygulama bizim ülkemizden büyük değil. Hayatımız Instagram'dan ibaret değil. ‘Aman Instagram kapansın açılsın' Instagram'ı çok değerli hissettirmesinler. Sosyal medyada devletimize sahip çıksınlar” ifadelerine yer verdi.