Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü aynı saatte, bu kez Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Genel kurulun gündeminde yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, geçmiş dönem mali ibra süreci ve gelecek dönem bütçe tasarısının görüşülmesi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Ayrıca kulüp müzesine devredilmesi planlanan kupalarla ilgili kararlar ve aidat borcu bulunan 171 üyenin durumuna ilişkin oylama da gündemde olacak.

Kulüp üyeleri, çeşitli tüzük değişikliği önerilerini de oylayacak. Aidat borcu olan üyelerin genel kurula katılımı, yeniden üyelik başvurularının şartları ve kurul üyelerinin toplantılara katılım yükümlülükleri gibi konularda önerilen düzenlemeler tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak.

Bunun yanı sıra, kulübe ait taşınmazların kiralanması, devri ya da satışı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi de genel kurul gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Gündem maddeleri arasında ayrıca BASKF genel kurullarında kulübü temsil edecek 3 üyenin seçimi ve üyelerin dilek ve temennilerinin alınması da bulunuyor. Üyeler, toplantıya ait katılım listesine resmi kanallardan ulaşabilecek.