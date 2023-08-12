Yaşanan trajik olay, hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılandı. Uyuşturucu etkisi altında olan bir kadın, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağrılan ekiplere, intiharı vazgeçmek için kedisi getirilirse teslim olacağını söyleyen kadının isteği yerine getirildi. Ancak kadın, itfaiye tarafından aşağıya indirildiği sırada elindeki kediyi metreslerce yükseklikten aşağıya atarak öldürdü.

Saat 07.00 sıralarında Konya Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde yaşanan olayda, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe tırmanan kadının intihar girişimi çevrede büyük endişeye neden oldu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı hava yastığı hazırladı ve elektrik akımını kesti.

Yaklaşık bir saat boyunca direk üzerinde bulunan kadın, çevredekilere hakaretler savundu. Daha sonra kadının isteği doğrultusunda kedisi itfaiye ekipleri tarafından getirildi. Ancak intihar girişimi sırasında yaşanan dramatik anlar vatandaşların tepkisine neden oldu. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilirken, kadın kucağındaki kedisini metreslerce yükseklikten aşağıya attı ve kedi öldü.

Olayı gören vatandaşlar, kadının bu hareketine tepki gösterdi. Kadın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek ambulansa alındı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.