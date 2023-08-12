Türkiye bir süredir etkisini gösteren sıcak hava dalgasının ardından soluklanmış gibi görünse de, yeni bir sıcaklık dalgası ülkeye doğru ilerliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, önümüzdeki hafta termometreler tekrar yüksek sıcaklıkları işaret ederek 46 dereceye kadar çıkabilir.

Marmara bölgesinde yer yer lokal yağışlar beklenirken, deprem bölgelerinde ise aşırı sıcaklarla karşılaşılması öngörülüyor. Özellikle Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde sıcaklıkların hissedilmesi bekleniyor. Hatay'da sıcaklıkların 40 dereceyi geçmesi beklenirken, benzer sıcaklık değerleri Malatya için de tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta ise önümüzdeki günlerde sıcaklık rekorları kırılarak 45-46 derecelere ulaşabileceği öngörülüyor. Marmara bölgesinde ise sıcaklık, gelecek hafta boyunca mevsim normallerine uygun seyredecek ve genellikle 28-30 derece aralığında olması bekleniyor. Ancak bölgede yer yer saatte 60 kilometreye varan rüzgarlar da yaşanabilir.

Ankara'da gelecek hafta sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Karadeniz bölgesinde ise aralıklı sağanak yağışlar görülecek, ancak genel olarak sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise aşırı sıcaklar etkili olacak. Uzmanlar, özellikle 12:00 ile 15:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Bu saatler, sıcaklığın en yüksek seviyede hissedildiği zaman dilimi olarak biliniyor.