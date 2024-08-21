Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonların "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" olduğu vurgulandı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: Yavuz Yılmaz