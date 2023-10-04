Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine dün ikinci kez hava harekatı düzenledi. Hava harekatında teröristlere ait 16 hedef imha edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.



"Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadesine yer verilen paylaşımda, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anların görüntüleri de yer aldı.