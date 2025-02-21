Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde önce 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12’ye ulaştığı vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılıkla ve kesintisiz şekilde operasyonlarını sürdürdüğü belirtilirken, bölgedeki harekâtların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.