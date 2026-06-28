Gram altın, 6 bin 132 TL alış ve 6 bin 300 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kapalıçarşı verilerine göre 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 620 TL, satış fiyatı ise 6 bin 15 TL oldu. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 483 TL, satış fiyatı 3 bin 930 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 9 bin 971 TL’den alınırken, 10 bin 405 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 967 TL, satış fiyatı ise 10 bin 256 TL olarak listelendi.

Yarım altın 19 bin 849 TL alış, 20 bin 810 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altının alış fiyatı 39 bin 762 TL, satış fiyatı ise 41 bin 620 TL oldu.