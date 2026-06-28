Mahallenin giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere ana caddeler, ara sokaklar, parklar ve umuma açık alanlarda eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus timleri destek verdi. Görükle'nin farklı noktalarında oluşturulan sabit uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar tek tek durduruldu. Araçların bagajları, iç kısımları ve sürücülerin ulaşabileceği bölmeler detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları titizlikle gerçekleştirildi. Denetimlerde polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen veya şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahısları tek tek incelemeye aldı. Kimlik ibraz edemeyen kişiler gerekli kontroller için sistem üzerinden sorgulanırken, şüpheli görülen şahısların üst aramaları da yapıldı. Eş zamanlı olarak harekete geçen Yunus Timleri ve yaya devriyeler ise Görükle'nin ara sokaklarında, öğrenci yurtlarının çevresinde, park ve bahçelerde denetimlerini sürdürdü. Şüpheli görülen motosikletler durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, çevrede bulunan şahısların da GBT sorguları yapıldı.



Polis ekipleri, kahvehaneler, kafeler, eğlence mekanları ve umuma açık iş yerlerinde de denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin ruhsat ve çalışma belgeleri incelenirken, içeride bulunan müşterilerin de kimlik kontrolleri yapıldı. Parklarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda devriye faaliyetleri artırılarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alındı. Trafik ekipleri ise uygulama çerçevesinde emniyet kemeri kullanımı, sürücü belgeleri, araç muayenesi, zorunlu trafik sigortası ve alkol denetimlerine ağırlık verdi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, eksiklikleri bulunan araçlarla ilgili yasal işlem yapıldı.

Yaklaşık bin 500 polisin görev aldığı dev huzur uygulaması havadan dron ile de kaydedildi.