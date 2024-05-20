Dün akşam yaşanan helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dış İşleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Gece boyunca süren araam kurtarma çalışamlarına Türkiye'den İran'a ekipler sevk edildi. TSK'ya ait Akıncı İHA da İran sınırını geçerek arama çalışmalarına katılırken, bugün sabah saatlerinde enkaz alanına ulaşıldı.

(Dış İşleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan)

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada ise termal cihazlarla yapılan ilk incelemeler neticesinde bulunan enkazda herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadığını belirtildi.

Son görüntüsü paylaşıldı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza yaşanmadan önce helikopterdeki son görüntüsü de paylaşılırken İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle olduğu belirtildi.