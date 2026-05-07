Adalet sistemine yönelik önemli düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Toplumun geniş kesimlerini etkilemesi beklenen pakette, özellikle nafaka sistemi, boşanma süreçleri ve yargılamaların hızlandırılmasına yönelik kritik başlıklar öne çıkıyor.

Yeni düzenleme kapsamında nafakada alt sınırın 5 yıl olması gündeme gelirken, uzun süreli evliliklerde hâkimlere daha geniş takdir yetkisi tanınması planlanıyor. Bu çerçevede, evlilik süresinin yarısının nafaka süresi olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor. Örneğin 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi halinde 10 yıla kadar nafaka ödenmesine karar verilebileceği ifade ediliyor.

Boşanma süreçlerinde ise ayrı yaşamanın boşanma nedeni sayılması yönünde yeni bir düzenleme öne çıkıyor. Bu adımın, davalarda farklı bir hukuki zemin oluşturması bekleniyor.

DURUŞMALARA 3 AY SINIRI

Yargılamaların hızlandırılması için de önemli değişiklikler planlanıyor. Buna göre duruşma aralarının 3 ayı geçmemesi hedeflenirken, hâkimlerin bilirkişi kullanımına ilişkin yetkilerinde de sınırlamaya gidilmesi gündemde. Ayrıca, eğer bir sonraki duruşma 3 ayı aşacaksa hâkimin gerekçeli açıklama yapması zorunlu olacak.