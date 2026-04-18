Hürmüz Boğazı’nın statüsü Cumartesi sabahı itibarıyla yeniden belirsizliğe gömüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA "SIKI DENETİM" DÖNEMİ BAŞLADI!

Washington'un sözünü tutmadığını ileri süren Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını ve stratejik su yolunda "sıkı denetime" başladığını ilan etti.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan bildiride, "ABD, İran limanlarına gelen ve giden tüm gemilerin serbest dolaşımını garanti altına alana kadar Hürmüz Boğazı'ndaki durum tarafımızca sıkı bir şekilde kontrol altında tutulacaktır" mesajını verdi.