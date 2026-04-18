Mobilya, köfte ve kaplıcasıyla bilinmesine rağmen, tarımsal alanda da güçlü olan İnegöl, mevsimlik işçi göçüne hazırlanıyor.

Her yıl ilçenin belirli bölgelerine binlerce mevsimlik işçi gelip 6 ay boyunca İnegöllü toprak sahiplerine hizmet veriyor.

İnegöl’de belediyenin belirlediği 14 farklı lokasyonda çadır kentler kuruluyor. Bu yıl ilçeye gelmesi beklenen mevsimlik işçi sayısının ise 20 bini aşması bekleniyor.

EN BÜYÜĞÜ KURŞUNLU BÖLGESİNDE

İnegöl’de en çok mevsimlik işçi Kurşunlu Mahallesi’ne geliyor. Bu bölgede ki farklı lokasyonlarda binlerce mevsimlik işçi adeta bölgeyi kamp alanına çeviriyor. Özellikle sebze ve meyve üretimi yapanların en büyük destekçisi konumunda olan mevsimlik işçiler çoğunlukta Şanlıurfa’dan geliyor.

GEÇEN YILA ORANLA %22 ZAM ALACAKLAR

2025 yazında zorluk derecesi düşük tarım alanlarında çalışan mevsimlik işçiler 900 TL günlük yevmiye alıyorlardı. Kurşunlu Mahallesi Muhtarlığı yayınladığı yeni olan tarife ile İnegöl dışından mevsimlik işçilerin günlük yevmiyelerinin %22 zamla 1100 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Urfalı göçmenlerden oluşan mevsimlik işçilerin günlük yevmiyeleri ise 10 TL fark ile 1.110 TL olacak. İnegöllü olan mevsimlik işçilerin günlük yevmiyesi ise 1.250 TL olarak açıklandı.