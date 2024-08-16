Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran ve Hizbullah'ın İsrailli üst düzey yetkililere yönelik suikast girişiminde bulunabileceği iddia edildi. Bu iddia, dün gerçekleşen İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda, İran ve Hizbullah'ın, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastlara misilleme olarak, İsrailli bakanlar, milletvekilleri ve askeri yetkililere yönelik suikastlar düzenleyebileceği değerlendirildi. Özellikle füze ve insansız hava araçları yerine bu tür hedefli saldırıların yapılabileceği öngörüldü.

Güvenlik yetkilileri, İsrailli bakanları İran ve Hizbullah'ın olası suikast girişimleri konusunda uyardı. Hatırlanacağı üzere, 30 Temmuz'da Beyrut'ta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından, 31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da bir suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, Tahran bu saldırıya karşılık vereceğini açıklamıştı.