İş Bankası, karbonsuzlaşma stratejisinin temelini oluşturan İklim Dönüşüm Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Türkiye İş Bankası, karbonsuzlaşma stratejisinin temelini oluşturan İklim Dönüşüm Planı’nı kamuoyuyla paylaştı. Bütüncül dönüşüm stratejisiyle sektöre öncülük eden bankanın, Net Sıfır Bankacılık Birliği’nin (NZBA) tanımladığı tüm karbon yoğun sektörlerde emisyon azaltım yol haritalarını açıklayan ilk Türk bankası olduğu belirtildi.

Daha önce de ülkemizde tüm karbon yoğun sektörler için 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan banka olarak öne çıkan İş Bankası, bu defa söz konusu hedeflere ulaşmak amacıyla oluşturduğu detaylı İklim Dönüşüm Planı ile müşterilerinin ihtiyaçlarıyla uyumlu sektörel yol haritalarını ve somut aksiyon planlarını ortaya koyuyor.

Emisyon yoğunluğu azaltım hedefleri

İş Bankası, 2023 yılında çimento, demir çelik ve enerji üretimi sektörlerinde emisyon yoğunluğunu azaltmaya yönelik hedeflerini duyurmuş; bu kapsamda 2030 yılına kadar: Enerji üretimi sektöründe yüzde 61, Çimento sektöründe yüzde 21, Demir çelik sektöründe yüzde 10 emisyon azaltımı hedeflemişti. Ayrıca, banka 2040 yılına kadar kömür finansmanından kademeli çıkış taahhüdünde bulunmuştu.

2024 itibarıyla sektör kapsamını genişleten İş Bankası, emisyon azaltım hedeflerini alüminyum, gayrimenkul, kara yolu yük taşımacılığı, petrol ve gaz ile tarım sektörleri için de belirledi. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar: Alüminyumda yüzde 7, Gayrimenkulde yüzde 36, Kara yolu yük taşımacılığında yüzde 20, Petrol ve gaz sektöründe yüzde 15 emisyon yoğunluğu azaltımı hedefliyor.

Tarım sektöründe ise ürün bazlı yaklaşımla: Buğday üretiminde yüzde 14, Mısır üretiminde yüzde 15, Pirinç üretiminde yüzde 16 emisyon azaltımı öngörüyor.

Sektörel dönüşümü hızlandıran adımlar

Yapılan açıklamaya göre; İş Bankası, enerji üretimi sektörü için yayımlamış olduğu İklim Dönüşüm Planı’nı karbon yoğun sektörlerin tamamını içerecek şekilde genişletti ve iklim stratejisini bu kapsamda duyuran ilk Türk bankası oldu. Her bir sektör için ayrı ayrı bilim temelli ve uygulanabilir geçiş adımlarını içeren İklim Dönüşüm Planı, bankanın kredi portföyünden kaynaklanan emisyonlarının yaklaşık yüzde 65’ini oluşturan sektörlerde karbonsuzlaşma stratejisini ortaya koyuyor.

Paris Anlaşması ile uyumlu senaryolara paralel olarak hazırlanmış plan, sayısal bir hedef listesi olmanın ötesine geçerek karbon emisyonu azaltımı konusunda sektörlerin ihtiyaçlarına özel olarak belirlenmiş adımları ve bu adımların nasıl uygulanacağını tanımlayan stratejik bir çerçeve sunuyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yoğun sektörlerde belirlenen hedeflere ulaşmak için müşterilerle yakın işbirliği içinde alınacak aksiyonları tanımlayan plan; temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliği yatırımlarının önceliklendirilmesi, sürdürülebilir yakıtlara geçişin desteklenmesi, emisyon azaltım teknolojilerinin finansmanı gibi çevre dostu finansman çözümlerine odaklanıyor.

Bu sayede banka, finansal faaliyetlerini düşük karbonlu bir ekonomiye uyumlu hale getirirken, müşterilerinin de yeşil dönüşüm süreçlerinde yanında olmayı hedefliyor.

Tarım sektörüne özel ve stratejik yaklaşım

İş Bankası, yaşamsal açıdan en kritik sektörler arasında yer alan ve pek çok sanayi dalına girdi sağlayan tarım sektörüne özel önem veriyor.

Tarımı, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla tarım odaklı çalışmalar yürüten, Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı Tarım İhtisas Şubeleri ile çiftçilere yenilikçi çözümler sunan İş Bankası’nın İklim Dönüşüm Planı’nda tarıma özel stratejiler de yer alıyor. Banka, tarım bankacılığı dinamiklerini esas alan bir yaklaşımla ülkenin tarım hasılasında önemli bir paya sahip olan buğday, mısır ve pirinç ürünlerine özgü yol haritaları oluşturdu. Her bir ürünün üretim döngüsü, çevresel etkileri ve ekonomik potansiyeli göz önünde bulundurularak sürdürülebilir tarımı destekleyecek uygulamalar geliştiren İş Bankası, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artıran yaklaşımları yaygınlaştırmayı öngörüyor.

Hakan Aran: "Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturduk"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karbon yoğun sektörlerin tümünü kapsaması itibarıyla Türk bankacılık sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan İklim Dönüşüm Planı ile müşterilerinin yeşil dönüşüm yolculuklarında atmaları gereken adımları da somutlaştırarak yanlarında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Her bir karbon yoğun sektör özelinde müşteri portföylerinin ihtiyaçlarını gözeten, yerel ve uluslararası standartlarla uyumlu, teknolojik gelişmeleri ve ülkemizin koşullarını dikkate alan aksiyon planları oluşturduklarını belirten Aran, "Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla hem etkin bir iklim dönüşüm stratejisi hem de sektörel geçişi destekleyecek somut yol haritaları hazırladık. Yeşil finansmanın gücünden yararlanarak reel sektörün dönüşümüne öncülük etmeye, müşterilerimizin iklim geçiş süreçlerinde yanlarında olmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.