Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Dereköy'de kiraz hasadı başladı. Bu yıl iri taneli ve kaliteli ürün elde eden üreticiler, verimden memnun olduklarını belirtirken, mevcut sulama göletlerinin meyveciliğe önemli katkı sağladığını, dördüncü göletin hayata geçirilmesiyle üretimin daha da artacağını ifade etti.

Yalova'nın önemli tarım merkezlerinden Dereköy'de kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanıyor. Bu sezon hem kalite hem de rekoltenin yüksek olduğunu belirten üreticiler, sulama yatırımlarının üretimde belirleyici rol oynadığını söyledi. Kiraz üreticisi Emir Lafçı, kirazın yanı sıra elma ve ceviz de yetiştirdiklerini belirterek, 'Bu sene meyvemiz bol. Fiyatlar geçen yıla göre biraz düşük olsa da üreticiyi tatmin edecek seviyede. Çiftçinin yüzü gülüyor.' dedi.

'Kirazın bakımı 12 ay sürüyor'

Kiraz yetiştiriciliğinin yıl boyunca emek istediğini anlatan Lafçı, 'Kirazın bakımı kışın budamayla başlıyor, ardından gübreleme ve ilaçlama geliyor. Bakımı diğer meyvelere göre biraz daha kolay olsa da hasadı en zor ürünlerden biri. Hasat döneminde kalabalık işçi grubuna ihtiyaç duyuyoruz. Dışarıdan yevmiyeli çalışanlar geliyor' diye konuştu.

İlaçlamanın yalnızca kaliteyi korumaya yönelik yapıldığını ifade eden Lafçı, 'İç kurdu dediğimiz zararlıya karşı ilaçlama yapıyoruz. Bu uygulama hem meyvenin kalitesini hem de raf ömrünü koruyor. Bunun dışında yoğun bir ilaç kullanımına ihtiyaç duymuyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Göletler üretimin temelini oluşturdu'

Üreticilerden Muharrem Kapel ise sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, '2026 yılında en güzel verimi aldık. Allah bin bereket versin. Kirazlarımızın kalitesi çok iyi. Tarımsal sulama göletleri sayesinde bu başarıya ulaştık.' dedi. Destek veren kurum ve yetkililere teşekkür eden Kapel, köyde bulunan üç sulama göletinin üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Üretim hedefi 250 ton

Dereköy Muhtarı Hidayet Köken de köyün her geçen yıl büyüyen bir meyvecilik merkezi haline geldiğini belirterek, 'Gençler yeniden köye dönmeye başladı. Bugün gezdiğimiz kiraz bahçesi genç bir üreticimize ait ve tek başına 10-15 ton kiraz üretiyor. Şu anda Dereköy'de yaklaşık 150 ton kiraz üretimi var. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın 200-250 tona ulaşacağını düşünüyorum.' dedi.

Köken, Dereköy'de kirazın yanı sıra elma, armut, erik ve çilek üretiminin de yapıldığını belirterek, verimli toprakları sayesinde köyün Marmara Bölgesi'nin önemli meyvecilik merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

'Dördüncü gölet artık ihtiyaç'

Geçmişte yaşanan su sıkıntısının üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Köken, 'Göletler yapılmadan önce susuzluk nedeniyle çok sayıda elma ve armut ağacını kesmek zorunda kaldık. Kaliteyi yakalayamıyorduk. Şimdi ise üretimde önemli bir noktaya geldik. Ancak mevcut üç gölet artık yeterli gelmiyor.' dedi.

Köyde yaklaşık 27 bin 500 dönüm verimli tarım arazisi bulunduğunu belirten Köken, 'Hâlâ sulayamadığımız geniş alanlar var. Dördüncü gölet yapılırsa üretim alanlarımız büyüyecek, su paylaşımından kaynaklanan sorunlar sona erecek ve Dereköy çok daha büyük bir üretim merkezi haline gelecek.' diye konuştu.

Bu yıl iri taneli kirazların hasat edildiği Dereköy'de üreticiler, sezonun hem kalite hem de verim açısından son yılların en başarılı dönemlerinden biri olduğunu dile getirdi.