Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü ve çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yangın, iş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların alev almasıyla hızla yayıldı. Olay yerine, yangının diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek için büyük çaba sarf eden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yaşanan küçük patlamalarda bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı ve hemen ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, İstanbul Valiliği, Bağcılar'daki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde içerisinde kimyasal maddeler bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 itfaiye erinin yaralandığı belirtildi. Yaralı itfaiye erinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.