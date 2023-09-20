Otomobil bakım servisi sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak-verecek konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işadamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi.

İddialara göre, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Tartışma hızla büyüdü ve Suat Beker, silahını çıkararak Arıcıoğlu'na ateş etti. Arıcıoğlu yaralandı ve olayın şahitleri hemen polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suat Beker ise olayın ardından polise teslim oldu. Olayla ilgili olarak polis, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.