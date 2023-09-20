İsilik, genel olarak ortam sıcaklığı başta olmak üzere birçok sebepten ötürü ortaya çıkan cilt rahatsızlıklarından biridir. Son derece rahatsız edici olan bu cilt rahatsızlığı, bireyin gündelik hayatını etkileyecek kadar büyük olabilir.

Cildin ortam sıcaklığı, nem ve diğer hava etkenlerinden etkilenerek çeşitli şekillerde tepki vermesi sonucunda görülen bu hastalık, bebeklerde yetişkinlere çok daha sık rastlanır. Bilindiği üzere bebeklerde cildi koruyan tabaka tam olarak belirli bir yaşa kadar oluşmaz. Haliyle cildin dış etkenlere karşı koruma altında olması pek mümkün olmaz. Hava sıcaklığı, nem, havanın kuru olması gibi birçok etken, bebeklerde isilik görülme oranını arttırır.

İsiliğin sadece bebeklerde veya yetişkinlerde sık görüldüğünü söylemek yanlış olur. Bazı durumlarında cildin yaşanan hava değişimlerine ayak uyduramaması durumunda da söz konusu hastalıkla karşılaşılabilir. Özellikle nemsiz, kuru ve soğuk havaya sahip olan illerde yaşayan kişiler, birden bire nemli, sıcak ve bunaltıcı hava koşullarının olduğu illere seyahat ettiğinde söz konusu rahatsızlıkla karşılaşabilirler

İsilik Belirtileri Nelerdir?

“İsilik belirtileri nelerdir?” sorusu, vücudunda kızarıklık ve kaşıntı ile karşılaşan, aynı zamanda da isiliğin varlığından haberdar olan hastaların ortak sorudur.

İsiliğin belirtilerinin bebek, çocuk ve yetişkin fark etmeksizin her vücutta hemen hemen aynı olduğu söylenebilir.Özellikle deri kıvrımları ve kıyafetlerin ciltle temas ettiği noktalar isiliğin en çok ortaya çıktığı noktalar olarak bilinirler. Bebeklerde görülen isiliğin ise genel olarak boyun, omuz ve göğüste daha çok ortaya çıktığı görülür. Yetişkinlerde ise yüz, kasık ve genital bölge gibi birçok bölge, isiliğin en çok tercih ettiği noktalardır.

Genel olarak isiliğin belirtilerinin şu şekilde olduğu söylenebilir:

Bazı durumlarda su toplamış, hafif ve kızarık bir şişlik,

Deride görülen küçük, kırmızı veya pembe lekeler,

Sık görülen ve şiddetli kaşıntılar, Sağlıklı Yemek Yeme Alışkanlığı

Deriye iğne batıyormuşçasına hissedilen acılar,

Deride aşırı derecede hassasiyet,

Parlak kırmızı veya pembe renginde, iltihapla çevrili ufak çaplı yaralar,

gibi birçok belirti hastalarda sıklıkla görülür.

İsiliğin Tedavisi

İsiliğin tedavisi son derece basittir ve doktora gitmeden de gerçekleştirilebilir. Ne olur ne olmaz doktora gitmek, semptomların ilerlemesinin büyük ölçüde önüne geçecektir. Hastanın sıcak ve nemli havalarda cildini sürekli olarak nemli tutmaya çalışması, uygulanabilecek en önemli tedavilerden biridir. Hassas cilde sahip olan kişilerin dar ve yoğun pamuklu giysilerden uzak durmaları gerekir.

Tahriş olmuş ve sıklıkla kaşınan cilt için soğuk uygulamaları da etkili olacaktır. Özellikle soğuk kolonya dökmeniz, cildinizin büyük ölçüde hassaslaşmasına neden olur. Cilde içerisinde kimyasal, boya gibi cilde zarar veren sabun veya şampuanlar uygulanmamalıdır. Yaşam alanı sürekli olarak havalandırılmalı ve havayı kurutan her türlü unsur bu ortamdan arındırılmalıdır.