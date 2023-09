Günümüz teknoloji çağının gereksinimlerini göz ardı etme riskini göze almak istemeyen büyük teknoloji firmaları çağa ayak uydurmak adına sürekli yenilikçi çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Bu büyük teknoloji firmalarının ilk sıralarında ise telefon alanında özellikle Apple markası Iphone modelleriyle ön plana çıkmaktadır. Apple kendi ürettiği telefonların tamamında kendine ait olan IOS işletim sistemini kullanmaktadır. Her geçen gün yenilikçi adımları sayesinde ön plana çıkan Apple, IOS işletim sistemini de neredeyse her yıl yeni sürümüyle güncellenmektedir. Peki, siz bu yapılan güncellemelerden nasıl haberdar olup telefonunuza bu yazılımı yükleyebilirsiniz? Bu yazımızda IOS işletim sistemine ait güncellemeleri telefonunuza nasıl yükleyebileceğinize dair detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sayede elde edeceğiniz IOS işletim sisteminin son sürümüyle telefonunuzun performansını her zaman en üst seviyede tutabilirsiniz. Bu yazımızda Iphone yazılım güncelleme konusunu 3 başlık altında inceleyebilirsiniz.

1. Iphone telefonunuzun ayarlar kısmını kullanarak yazılım güncelleme

Telefonunuza son gelen yazılım güncellemesini yüklemenin en basit yolu Iphone telefonunuzun ana menüdeki “Ayarlar” bölümüne girin. Sonra “Genel” bölümüne ve son olarak “Yazılım güncellemesi” kısmına tıklamanız durumunda Iphone telefonunuz sahip olduğunuz sürümü en son çıkan sürümle karşılaştıracak ve eğer yeni bir yazılım güncellemesine sahipseniz bu güncellemeyi indirebileceğiniz bir ekran çıkar. “ indir ve yükle” seçeneğine tıkladığınız anda IOS işletim sisteminin en son güncellemesine sahip olacaksınız.

ÖNEMLİ NOT: Telefonunuzun işletim sistemini güncelleme sırasında bir şeylerin ters gitme olasılığını göz önünde bulundurarak Icloud yedeklemesi yapmanız ve pil seviyenizin yeterli olduğundan emin olmanız uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

2. Itunes kullanarak yazılım güncelleme

Bu yöntem için öncelikli olarak Iphone telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablo aracılığıyla fiziksel olarak bağlayıp bilgisayarınızda Itunes açmanız gerekmektedir. Daha sonra ise ekranınızın sol üst köşesinde belirecek olan aygıt resmine basın. Bu işlemden sonra “Güncellemeleri Denetle” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. İşletim sisteminiz daha yeni bir sürüme sahip ise karşınıza “indir ve yükle” kısmı belirecektir. Bu kısma tıkladıktan sonra IOS işletim sisteminin en yeni sürümünü telefonunuza kurmak için “Kullanım Koşulları ve Şartları” seçeneğini okuyup onaylamanız isteniyor. Ve son olarak sizden parolanız istenecek ve parolanızı girdiğinizde iphone telefonunuz ilk olarak IOS işletim sisteminin son sürümünü internet aracılığıyla indirecek ve yükleyecektir. ÖNEMLİ NOT: Telefonunuzun işletim sistemini güncelleme sırasında bir şeylerin ters gitme olasılığını göz önünde bulundurarak Itunes yedeklemesi yapmanız ve telefonunuzun batarya seviyesinin %50 ve daha fazla olması veya prize takılı olması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

3.Apple Beta Software kullanarak yazılım güncelleme

Apple Beta Software programı Apple firmasının kullanıcılarına tamamen ücretsiz olarak sunduğu ve her yeni IOS işletim sisteminin denemelerini yaptığı platform. Ayrıca Apple firması bu programın tamamen ücretsiz olması ve her yeni güncellemeyi anında deneme fırsatı sunduğu gibi kullanıcılarını bu programın Iphone telefonlar için zararlı olabileceği konusunda da uyarıyor.