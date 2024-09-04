Bilecik İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, kurumları tarafından yürütülecek olan yeni istihdam projesiyle ilgili açıklamada, "Vatandaşlarımız, İşgücü Uyum Programı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızın temizlik, bakım ve onarım işlerinde istihdam edilecektir" dedi.

İl Müdürü Yıldırım, önceki yıllarda Toplum Yararına Program (TYP) olarak uygulanan istihdam projesi İşgücü Uyum Projesi (İUP) olarak devam ettiğini söyledi. İŞKUR aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ile uygulanacak olan İUP kapsamında katılımcılara; iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerisi, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, etkili iletişim, bağımlılıkla mücadele ve finansal okuryazarlık gibi çeşitli eğitimler verilecek ve katılımcıların işgücü piyasasına katılımları sağlanacağını anlatan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Vatandaşlarımız İşgücü Uyum Programı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızın temizlik, bakım ve onarım işlerinde istihdam edilecektir. Uygulanacak Program süresi ilk dört hafta yoğun eğitimler nedeniyle beş gün 37,5 saat şeklinde, diğer haftalarda ise üç gün ve 22,5 saat olacak şekildedir. 7,5 saat için katılımcılara günlük net asgari ücret (566,73 TL) ödenecek ve katılımcıların kısa vadeli sigortalılığı (yüzde 1 iş kazası ve meslek hastalığı sigortası + yüzde 4,5 genel sağlık sigortası) sağlanacaktır. Programlar en fazla 10 ay süreyle ve 140 fiili gün şeklinde uygulanacaktır. Bir katılımcı İUP’tanen fazla 140 gün süreyle yararlanabilecektir. Öğrencilerin de yararlanabileceği programa başvuru esnasında son bir ay işsiz olma şartı aranırken, kısmi zamanlı olduğu için program başladıktan sonra katılımcıların ikinci bir işte çalışabilmesi de mümkün olabilecektir."

İl Müdürü Yıldırım, başvuru şartları hakkına bilgi vererek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak. Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede işsiz olmak, başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi kapsamında stajyer olmamak. Hane gelir şartını sağlamak (aynı adreste ikamet edenlerin, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının iki (2) katını aşması halinde söz konusu adreste ikamet eden kişiler programa katılamaz. Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak şartları aranır. Ayrıca daha önce TYP aracılığıyla istihdam edilmiş kişilerin İUP’ye başvurmalarında sakınca yoktur. Bu kapsamda vatandaşlarımız İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılacak İUP’e 3-7 Eylül 2024 tarihleri arasındahttps://esube.iskur.gov.tr/ ALO 170, E-Devlet vasıtasıyla başvurularını yapabilecektir. Tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunarız" dedi.