Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi çerçevesinde “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Yeni uygulamanın emlak piyasasında köklü değişiklikler meydana getireceğini belirten sektör temsilcileri, düzenleme çerçevesinde ilan verme yetkisinin ise tek bir emlak işletmesi ile sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

BTSO Akademi, sektörleri ilgilendiren güncel konularda düzenlediği eğitimlerle firmalara rehberlik etmeyi sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül itibarıyla devreye alınacağı duyurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne ilişkin BTSO Akademi çerçevesinde önemli bir seminer düzenlendi. Gayrimenkul sektörünü temsil eden BTSO 54. Meslek Komitesi’nin katkılarıyla düzenlenen seminerde emlak piyasasının güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla uygulanacak düzenlemenin detayları konuşuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, BTSO meclis ve komite üyeleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı seminer, BTSO Meclis Üyesi Göksel Birsen ve 54. Meslek Komitesi Başkanı Özkan Aydemir’in moderasyonunda gerçekleştirildi. Seminerde Ticaret Bakanlığı Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanı Erdem Karaman, Ticaret Uzmanı Sevil Özakça ve Ticaret Uzman Yardımcısı Oğuzhan Yavru, Emlakjet Müşteri Deneyimi Direktörü Cansu Demir, Hepsiemlak Türkiye Satış Müdürü Serhan Elçi ve Sahibinden.com Türkiye Satış Operasyonları Direktörü Hasan Soylu konuşmacı olarak yer aldı.

“EİDS uygulaması sektörde güvenilirliği güçlendirecek”

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, dijital platformlarda kullanılan ilan ve reklamların hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için büyük önem taşıdığını söyledi. Bu alandaki hızlı gelişmelerle birlikte, yanlış bilgi ve sahte ilanların da hızla yayılmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Koçaslan, “Bu durum, hem tüketicilerin mağdur olmasına hem de birçok sektörde güven kaybına neden olmaktadır. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığımız tarafından devreye alınacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni çok kıymetli buluyoruz. Sistem, ilanların ve reklamların doğruluğunu, güvenilirliğini ve yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir platformdur. Bu sayede, ilanların gerçeği yansıttığından ve hukuki düzenlemelere uygun olduğundan emin olacağız. Aynı zamanda, sistem ile sahte ilanların önüne geçilerek, hem tüketiciler hem de sektörde faaliyet gösteren firmalar için daha güvenli bir ortam oluşturulacaktır.” dedi.

“EİDS kayıt dışı emlak faaliyetlerinin önüne geçecek”

BTSO 54. Meslek Komitesi Başkanı Özkan Aydemir, gayrimenkul sektörünün teknolojik yeniliklere hızlı adaptasyonunu sağlarken, firmaların iş yapma esaslarını güven ve itibar üzerinde geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin piyasanın doğru işleyişi, güven ortamının sağlanması ve kayıt dışı emlak faaliyetlerinin önüne geçilmesi açısından önemli bir düzenleme olduğunu belirten Aydemir, “Düzenleme ile ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetinin önlenmesi sağlanacak. Ayrıca sahte ve aldatıcı ilanlar ile bunların yol açtığı fiyat artışlarının önüne geçilecek. Uygulamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

“Aynı Taşınmaz İçin Birden Fazla Emlak İşletmesine Yetki Verilmemeli”

BTSO Meclis Üyesi Göksel Birsen ise yaptığı konuşmada sektörün düzenlemeye ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Türkiye’de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde yetki belgesi alan 45 bin işletmenin bulunduğunu, sektörde MYK belgesine sahip 80 bin gayrimenkul danışmanının faaliyet gösterdiğini kaydeden Birsen, “BTSO 54. Meslek Komitesi olarak yaklaşık bin üyemiz ile ülkemizin sektördeki en güçlü temsilcileri arasında yer alıyoruz.” dedi. Komite üyelerinin Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne ilişkin en önemli beklentisinin mükerrer ilanların önüne geçilmesi olduğunu söyleyen Birsen, konuşmasında şunları söyledi: “Sistem ile aynı taşınmaz için birden fazla emlak işletmesine yetki verilmesinin hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu konu sektörümüzün kırmızı çizgisidir. Bunun düzeltilmesi ile hem bilgi kirliliğinin hem de fiyat artışlarının önüne geçileceğine inanıyoruz. Diğer taraftan yetkilendirildiğimiz portföylerde TKGM entegrasyonu ile taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere erişebilmemizin sağlanması gerekiyor. İlana yazılan bilgilerden bizler sorumluyuz. Burada yanlış veya hatalı yazılan bilgiler sonucunda ciddi cezalarla karşılaşabiliyoruz. Diğer taraftan yetki iptalinin tek taraflı değil çift taraflı olarak yapılabilmesi de sektörümüzün beklentileri arasında yer alıyor. Sektörümüzde hizmet kalitesini artıracak ve kayıt dışılığın önüne geçecek bu düzenlemenin ivedi bir şekilde hayata geçmesini bekliyoruz.”

“Sektörde önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz”

Ticaret Bakanlığı Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanı Erdem Karaman, sektör olarak önemli bir değişim ve dönüşümün arifesinde olduklarını söyledi. Karaman, “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi çok yakında hayatımıza girecek. Bu sistemi detayları ile anlatmak, sektörümüzün sorularını yanıtlamak üzere buradayız. BTSO’ya ev sahipliği için teşekkür ediyoruz.” dedi.

EİDS’de yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak

Ticaret Uzmanı Sevil Özakça ise seminerde yaptığı sunumda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin detaylarını paylaştı. Emlak sektöründe özellikle son dönemde elektronik ilan süreçlerinde sıkıntıların artış gösterdiğini ifade eden Akça, kimliği belirsiz kişiler tarafından portallarda yayınlanan ilanların manipülatif fiyat artışlarına yol açtığını söyledi. Kopyalanan, sahte ve aldatıcı ilanların bilgi kirliliğine ve tüketici mağduriyetine yol açtığını dile getiren Özakça, “Bakanlık olarak geçen yıl mevzuat değişikliği ile ilan vermek isteyen herkes için kimlik doğrulaması zorunluluğu getirdik. Bu değişikliğin ikinci fazı olarak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Bu uygulama ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1’inci ve 2’nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince EİDS üzerinden yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek. Bu çalışma için sektör paydaşları, ilan platformları ve CB Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çalıştık. Uygulamada son sürece geldik. Şu anda platformların entegrasyon süreci devam ediyor. 15 Eylül’de kademeli olarak, 1 Ocak 2025 itibariyle de tamamen sistem bu şekilde çalışacak. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri platformlarda ilan girişi yapamayacak. Yetkilendirme süresi ise asgari üç ay olacak.” diye konuştu.

Emlakjet Müşteri Deneyimi Direktörü Cansu Demir, Hepsiemlak Türkiye Satış Müdürü Serhan Elçi ve Sahibinden.com Türkiye Satış Operasyonları Direktörü Hasan Soylu, 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek yeni uygulama çerçevesinde yaptıkları hazırlıkları ve yenilikleri anlattı. Program soru cevap bölümü ile sona erdi.