İş dünyasında etik anlayışın giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, yeşil iş etiği kavramının işletmelere ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda değer kattığını belirten Dr. Vildan Bayram, "Etik değerler ve çevresel sorumluluk, sadece şirketleri değil toplumu da dönüştürüyor" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vildan Bayram, iş dünyasında etik ilkelerin öneminin gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaya başlandığını belirterek, "Etik değerler, kişisel davranışlarımızı şekillendirdiği gibi, kurumların da güven ve itibar kazanmasında temel bir rol oynamaktadır" dedi. Dr. Bayram, "Doğru ile yanlışı ayırt etme yeteneğimizi geliştiren bu ilkeler, çalışanların mutluluğunu artırırken, kurumların toplum gözündeki yerini de güçlendiriyor" diye konuştu.

"Kârın ötesinde sorumluluk: İnsan hakları, çevre ve adalet"

İşletmelerin sadece kâr elde etmeye odaklanmaması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve etik değerler gibi kavramlar artık iş dünyasının ayrılmaz birer parçası haline geldi" ifadelerini kullandı. Dr. Bayram, yeşil iş etiği yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Kaynak verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu uygulamalara yönelen şirketler hem rekabet avantajı elde ediyor hem de doğaya ve topluma duyarlı bir iş modeli geliştiriyor" dedi.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri iş dünyasına yeni bir vizyon sunuyor"

Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu şekilde hareket etmenin önemine dikkat çeken Dr. Bayram, "İş dünyası artık sosyal adalet, insan haklarına saygı ve çevre koruma ilkeleri çerçevesinde sorumluluk almak zorunda. Bu sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren bir etik duruştur" dedi. Çocuk işçi çalıştırmak, ayrımcılık ve yolsuzluk gibi küresel sorunlara karşı kararlı adımlar atılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Bayram, bu sorunlarla mücadelede etik değerlere bağlılığın temel belirleyici olduğunu ifade etti.

"Yeşil iş etiği, sadece şirketi değil toplumu da korur"

Dr. Vildan Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeşil iş etiğine uygun hareket eden işletmeler, uzun vadede hem ekonomik başarı kazanır hem de olumlu bir toplumsal imaj oluşturur. Yeşil iş etiği anlayışı yalnızca işletmeyi değil, içinde bulunduğu toplumu ve çevreyi de korur. Bu nedenle hepimize düşen görev, etik ilkelere dayalı bir iş kültürü oluşturmak için çaba göstermektir."