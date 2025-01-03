Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan milli futbolcu İsmail Yüksek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşılan mesajda, “Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi. 25 yaşındaki orta saha, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 resmi maça çıkıp, bin 176 dakika süre aldı.

Kaynak: İHA