‘İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ gerçekleştirilen açılış töreniyle Kağıthane’de hizmete başladı. Ameliyathanesiyle 55 üniteye sahip olan diş hastanesinin SGK anlaşması olduğunu belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Halkımız gönül rahatlığıyla gelip burada tedavilerini olabilir” dedi.

İstanbul Atlas Üniversitesi’nin Atlas Vadi Kampüsü’nde bulunan diş hastanesinin açılışına; Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, akademisyenler, hastanenin diş hekimleri ve öğrenciler katılım sağladı. Açılışta konuşan Başkan Mevlüt Öztekin, “Diş hastanemizin üniversitemize ve Kağıthanemize hayırlı olmasını diliyorum. Diş hekimliği fakültesi hastanesinin açılması ilçemiz açısından çok kıymetli ve önemli” dedi.

8 farklı anabilim dalında hizmet veriyor

2 bin 300 metrekarelik alanda, 3 katlı binasında hasta odaklı yaklaşımla alanında uzman hekim kadrosu ve personeli ile hizmet sunacak olan İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, ameliyathanesiyle 55 üniteye sahip.

Kişiye özel tedavi hizmeti sunan hastane, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti Anabilim Dalı, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere toplam 8 farklı anabilim dalında hizmet veriyor.

Çocuk hastaların korkmamaları için özel uygulamalı tedavi sunuyor

Ayrıca çocuk hastaların korkmamaları için de özel uygulamalı bir tedavi süreci yürüten hastanenin, tüm hastalar için cerrahi müdahalelerin yapıldığı, genel anestezinin uygulanabildiği ameliyathanesi ve protez laboratuvarı da bulunuyor.

“Hastanemizin insanların sağlığına sunacağı katkıyı önemsiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Bugün bizim için çok özel ve mutlu bir gün. Gurur duyuyoruz çünkü uzun zamandır hizmete açmak istediğimiz diş hekimliği fakültemizin hastanesini bugün itibariyle hizmete açtık. Öğrencilerimiz de artık kliniklerde yapacakları pratikler açısından bugün itibariyle bir hastaneye kavuşmuş oldular. Fakültelerin pek çok amaç ve görevleri var. Bunlardan biri eğitim öğretim, bir diğeri araştırma. Ama belki de daha önemli görevleri de topluma sundukları katkıdır. Bu anlamda hastanemizin insanların sağlığına sunacağı katkıyı önemsiyoruz” açıklaması yaptı.

“Merkezi konumda bulunması da ulaşılabilirlik açısından avantaj”

“Buradan mezun olacak öğrencilerimiz için iyi bir eğitim-öğretim yuvası olduğumuzu düşünüyoruz” diyen Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alanda, 55 ünitesiyle bugün itibariyle her bir öğrencisine bir ünite düşen ve öğretim elemanlarının her birisine birer ünite düşen büyük bir hastanemiz var. İçinde ameliyathanesi olan, son teknolojiyle donatılmış cihazları, teknik ekibi olan, tomografiden tutun diğer cihazlara kadar son teknolojiyle donatılmış bir üniversite hastanemiz var. Halkımıza, üniversitemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kağıthane’nin merkezinde olması da ulaşılabilirlik açısından çok rahat. Bunu da büyük avantaj olarak görüyoruz.”

“Kağıthane’de böyle bir hastanemizin olması çok kıymetli ve önemli”

Başkan Mevlüt Öztekin, “Hastanemizi tek tek gezdik. Aynı anda 60 hastaya hizmet edebilecek son model diş ünitelerinin hazır olduğunu görmüş olduk. Burada vatandaşımız hem şifa bulacak hem de diş tedavisinde hızlı sonuç alacak. Emeği geçen mütevelli heyet başkanımıza, rektörümüze ve değerli çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Kağıthane’de böyle bir hastanemizin olması çok kıymetli ve önemli” şeklinde konuştu.