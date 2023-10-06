İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde düzenlenen törenle 2023-2024 akademik yılı başladı. Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Saadetdin Herdem, “10 yılı geride bırakan üniversitemiz, 10 bine yakın öğrencisiyle yeni bir akademik yıla başlıyor” dedi.

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen törene İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt ve üniversite Rektör Vekili Prof. Dr. Saadetdin Herdem’in yanı sıra Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Esenyurt Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Hacı, Esenyurt İlçe Mal Müdürü Mucize Çetinkaya, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

“Gençlerin geleceğini aydınlatmaya çalışacağız”

Açılış töreninde konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Saadetdin Herdem, “10 yılı geride bırakan üniversitemiz, 10 bine yakın öğrencisiyle yeni bir akademik yıla başlıyor. 4 fakültemiz, 2 yüksekokulumuz ve 2 meslek yüksekokulumuz ve 1 enstitümüzle öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Öncelikle velilerimize seslenmek isterim. Sevgili velilerimiz evlatlarınızı geleceğe hazırlamak için verdiğiniz fedakârlıkların farkındayız. Bunun bilinci ile bizler de burada onların geleceğini aydınlatmaya çalışacağız. Bunun sorumluluğunu sürekli taşıyoruz. Başımızı kaldırdığımızda dalgalanan bayrağımızı görüyor ve mutlu oluyoruz. Ancak biraz daha da kafamızı kaldırdığımızda insansız hava araçlarını görüyoruz ve bayrağımızın daha da özgürce dalgalandığını görüyor ve mutlu oluyoruz. Bayrağımızın daha güzel dalgalanması için bu noktada siz değerli öğrencilerimize, gençlerimize çok iş düşüyor. Bunun için de üniversitede sadece okulu bitirmek ya da mezun olup iş bulmak için değil, milli bilincimizle daha çok çalışmalıyız. Son olarak ben bilinen bir sloganla sözlerime son vermek istiyorum; daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Umarım bunun için çalışacağız. Yeni akademik yılımız hepimize hayırlı olsun“ diyerek gençlere önemli mesajlar verdi.

“Üniversitemiz uluslararası sınavlara ev sahipliği yapıyor”

Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt ise konuşmasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi hakkında öğrencilere bilgi verdi. 10 yıldır güzel ödüllere imza atıldığını belirten Özyurt, protokol üyelerine, “İnsan yönetmek zordur. Bunun da yolu eğitimden geçer. Bizler de tam bu noktada aslında sizlere de destek oluyoruz“ dedi.

Üniversitenin olanaklarından da bahseden Özyurt, bir uçak simülasyonu olduğunu ifade ederek, öğrencilerin bu alanda oldukça kapsamlı ve uygulamalı eğitim aldığını ifade etti. Üniversitelerinin uluslararası sınavlara ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Özyurt, bu durumun bölge için son derece önemli bir tanınma aracı olduğunu belirtti. Ayrıca kamu yöneticilerine teşekkür eden Özyurt, kendilerinden daha fazla destek beklediğini ifade ederek, öğrencilere hayırlı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

“Eğitimsiz hiçbir şey olmaz”

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız ise, “Değerli veliler, kıymetli öğrenciler hepinize akademik yılda başarılar diliyorum. Bir öğretmen olarak sesleniyorum ki eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Eğitim doğumla başlar ve ölene kadar sürer. Ben de 57 yaşındayım ve geçen yıl yerel yönetimlerden mezun oldum. Bu nedenle okumak çok önemli. Hepinizi saygıyla selamlıyorum“ dedi.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, “Esenyurt büyük bir ilçe. İlçemizde bir üniversitenin olması da büyük bir fırsat. Gelişim için çok önemli. Gençlere tavsiyem sevdikleri işi yapmaları“ şeklinde konuştu.

Öğrenci Konseyi Başkanı Kağanhan Yıldız ise, “Yapığımız tüm faaliyetlerde milli ve manevi değerlerimize çok önem verdik. Samimiyetin referans alındığı üniversitemizde hocalarımızın çalışmalarına dahil olduk. İnanıyoruz başaracağız. Temsiliyet mücadelemizde İstanbul Esenyurt Üniversitesi ailemizi sonuna kadar temsil edeceğiz“ dedi.

Son olarak protokol üyeleri ile sahnede akademik yıl açılışı çerçevesinde pasta kesildi. Öğrenci ve akademisyenlere düzenlenen kokteylin ardından tören son buldu.