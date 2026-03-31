Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenlenen VEF Yurtdışı Eğitim Fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı. 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya ve Malta başta olmak üzere birçok ülkeden gelen üniversite, kolej, lise ve dil okulu temsilcileri yer aldı. Öğrenciler, eğitim programları, kabul şartları, burs imkanları ve konaklama seçenekleri hakkında doğrudan bilgi aldı.

Fuar kapsamında düzenlenen seminerler, bilgilendirme oturumları ve kariyer söyleşilerinde ise vize süreçleri, başvuru stratejileri ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ele alındı. Uzmanlar, öğrencilere doğru ülke ve okul seçimi konusunda rehberlik etti.

'Türkiye'de eğitim ücretlerinin artış göstermesiyle birlikte öğrencilerin yurtdışına yönelimi arttı'

Etkinlik hakkında bilgi veren VEF Direktörü Başak Aras, 'Amacımız, dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden ve destinasyonlardan üniversiteleri, liseleri ve dil okullarını Türk öğrencilerle buluşturmak. Öğrencilerin, sunulan programlar, burs imkanları ve kabul şartları hakkında birebir, doğrudan bilgi almalarını sağlıyoruz. Son dönemde destinasyon çeşitliliği arttı. İtalya, İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Kosova, Bulgaristan ve Litvanya gibi destinasyonlara da ilgi ön planda. Fuarımızda bu ülkelerden gelen üniversiteler de yer alıyor. Türkiye'de eğitim ücretlerinin artış göstermesiyle birlikte öğrencilerin yurtdışına yönelimi arttı. Özellikle son iki yılda velilerin çocuklarını yurtdışına gönderme eğilimi yükseldi. Bu durum da fuarlara olan ilgiyi artırdı' şeklinde konuştu.

'Bu yıl 10 bine yakın öğrenciyi ağırladık'

Aras, sözlerini şöyle sonlandırdı: 'Öğrenciler ve veliler fuarlarımıza katıldıklarında, üniversite ve okul temsilcileriyle birebir görüşerek programlarla ilgili detaylı bilgi alabiliyor. Burs imkanları konusunda da bilgi alıyorlar. Çünkü her üniversite ve lisenin Türk öğrencilere sunduğu farklı burs ve indirim seçenekleri bulunuyor, doğrudan bilgi edinebiliyorlar. Ayrıca vize süreçleri ve okul kabul şartları hakkında da yetkililerden birebir bilgi alma fırsatı yakalıyorlar. Bunun yanı sıra fuar kapsamında düzenlenen seminerlere de katılabiliyorlar. Bu yıl toplam rakam netleşmemekle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaklaşık 10 bin öğrenci ve veliyi ağırladık. Yurtdışından eğitim kurumları fuarımıza katılım sağlıyor. Özellikle İstanbul ayağında dün de tecrübe ettiğimiz üzere Antalya'dan gelen öğrenciler, burada yer alan üniversitelerle görüşmek için fuara katıldı. Bu nedenle düzenlediğimiz etkinliklere farklı şehirlerden de yoğun katılım oluyor'