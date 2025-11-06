Kartal’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım ’Organ Bağışı Haftası’ kapsamında farkındalık oluşturmak için futbol maçı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlük Takımı ile Ünlüler Takımı’nın karşı karşıya geldiği maçı 4-3 Ünlüler Takımı kazanırken, konunun önemine ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Organlarımız toprak olmasın istiyoruz" mesajını verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım ’Organ Bağışı Haftası’ kapsamında farkındalık oluşturmak adına futbol maçı düzenlendi. "Bağışlayın, hayat verin" sloganıyla hayata geçirilen ve Kartal 75. Yıl Stadı’nda düzenlenen maçta İl Sağlık Müdürlüğü takımı ile Ünlüler Takımı, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

"Organ bekleyen bir çocuğun annesinin sevincini düşünerek organlarımızı bağışlamamız lazım"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Organ Bağışı Haftası’nın önemine ilişkin yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ana amacımız aslında organ bağışını arttırmak. İstanbul’da 8 bin 472 organ nakil için bekliyor. Bu sayı şu an için çok düşük. Organlarımızı bağışlamak ve bağışları artırmak istiyoruz. Şunu biliyoruz ki bugün buradaki emeği ve burada toplanan kişileri gören kişiler de bu sorumluluğu paylaşacak ve bu sorumluluğu paylaştıktan sonra onlar da artık bir organ gönüllüsü olacaklar. Şu anda E-Nabız ve E-Devlet üzerinden organlarımızı bağışlayabiliyoruz. Organ bekleyen bir çocuğun annesinin sevincini düşünerek organlarımızı bağışlamamız lazım. Bir organ bekleyen babanın çocuğunun yeniden hayata döndüğünde ve sağlığına kavuştuğundaki mutluluğunu düşünerek organlarımızı bağışlayalım. Yaşam verelim, can verelim istiyoruz. Organlarımız toprak olmasın istiyoruz" dedi.

"Organ bağışı ne kadar çok artarsa o kadar çok hastaya erişebileceğiz"

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali de organ bağışı farkındalığının önemine dikkat çekerek, "Biz de organ nakli yaptığımız kalp ve akciğer hastalarımızla birlikte bu turnuvayı 8 yıldır düzenliyoruz, geleneksel bir hale getirdik. Bu şekilde hem kalp yetmezliği hem de akciğer yetmezliğinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugün de bu etkinliğin 7’incisini düzenliyoruz. Mühim olan organ bağışıdır. Organ bağışı ne kadar çok artarsa biz de kalp yetmezliği ve akciğer yetmezliğinden ciddi şekilde mustarip olan tüm hastalara çok rahat erişebileceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı organ nakli yapmaya çağırıyoruz. İnşallah bu sayıyı her geçen gün arttırırız" dedi.

Karşılaşmanın ardından günün anlamına yönelik katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Düzenlenen futbol maçına İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kaan Kırali, sağlık çalışanları ve çok sayıda futbolsever katıldı.