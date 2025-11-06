İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, yapılan çalışmayı “Bir Damla Merhamet, Bir Deniz Umut Oldu” sözleriyle değerlendirdi. Zengin, “Bu anlamlı dayanışma örneği, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve mazlumun yanında olmayı esas alan eğitim anlayışımızın sahadaki en güçlü yansıması olmuştur. Öğrencilerimizin küçük elleri, öğretmenlerimizin yürekleri ve velilerimizin gönül zenginliğiyle büyüyen bu iyilik hareketi, İnegöl eğitim camiasının vicdan ve duyarlılığının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Zengin, yardımlarını esirgemeyen tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, “Bu örnek dayanışma aziz milletimizin asaletini, merhametini ve vicdanını bir kez daha ortaya koymuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak insanı merkeze alan eğitim anlayışımızla her daim mazlumun ve iyiliğin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.