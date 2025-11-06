Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 2024-2025 döneminde sektörün yüzde 22,5 küçüldüğünü belirtti.

Türkoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mobilyayla alakalı alarm veriliyor. Geçen İnegöl mobilya fuarı vardı ve o fuarda Ticaret Sanayi Odası’nın verilerine göre yalnızca 2024-2025 %22,5 daralma oldu. Ustalar işini kaybetmeye, İnegöl yani mobilyanın başkenti sadece orası değil. Aynı zamanda siteler Kayseri mobilya üreticileri, tek tek kapanmaya ve konkordato ilan etmeye başladılar. Burada çok kıymetli markalar var, isimlerini söylemeyeceğim. Ez cümle bu ülkenin sanayicileri, üreticileri, yatırımcıları, emekçileri. Sizden vaatden çok somut destek bekliyor, teşekkür ediyorum."

