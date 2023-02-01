Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ve MOS Fuarcılık, Tüyap Tüm Fuarcılık işbirliği ile organize edilen ve 300’e yakın İnegöl firmasının katıldığı mobilya sektörünün Avrupa’daki en büyük buluşma noktası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 6 günde 156 ülkeden 167.500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuara 25 binin üzerinde yabancı satın alımcı katılırken, fuarda milyarlarca dolarlık iş birliğine imza atıldı.

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan ve sektör liderlerini bir araya getiren İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 141.736'sı yerli, 156 ülkeden 25 bin 764'ü yabancı olmak üzere toplam 167 bin 500 kişinin ziyaretiyle tamamlandı. İkiyüzbin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda 1.000’den fazla katılımcı 6 gün boyunca milyarlarca dolarlık iş birliğine imza attı.

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Osman Aybil;

Türk Mobilya Sektörü ve İnegöl Mobilyası adına oldukça verimli bir fuarı geride bıraktık. İstanbul’da iki fuar merkezinde eş zamanlı düzenlenen fuar süresince 300’e yakın İnegöl firmamız sektöre yön veren tasarımlarla önemli ticari anlaşmalara imza attılar. İMOS olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde hedef pazar olarak belirlediğimiz Hindistan ve Rusya’dan birçok ziyaretçinin fuarı ziyaret etmesi yaptığımız çalışmaların ne denli doğru olduğunu bizlere göstermiş oldu. Dünya mobilya ihracatındaki payımızı artırmak ve İnegöl Mobilyasına yeni ufuklar açmak adına düzenlediğimiz yurtdışı fuarlar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonlarımız önümüzdeki süreçte hız kesmeden devam edecek.