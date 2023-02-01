Sungurpaşa Mahallesi’nin uygulama imar planı bugün belediye meclisine geldi. MHP’li Mevlüt Akbay karar meclise gelmeden ilan sitelerinde satışlar başladı dedi.

Sungurpaşa Mahallesi’nin uygulama imar planı İnegöl Belediyesi meclisine geldi. Mecliste MHP adına konuşan Mevlüt Akbay meclis kararı çıkmadan bölgede satışların olduğunu ifade ederek “Sayın başkanım biz kırsal mahallelerinden gelen plan değişikliği taleplerini prensip gereği hep karşı çıktık. Bu doğrultuda hayır diyoruz. Biz genel bir düzenleme, büyükşehir yasasından kaynaklanan imar planı değişikliklerinin bütün mahalleleri kapsayacak şekilde istemiştik. Münferit taleplere hayır diyoruz. Bu konu üzerinde çalışırken bir şeyi fark ettim ben. Bu gündemdeki proje ile ilgili bir emlak sitesinde satışların başladığını gördüm. Burada ki özgüven taahhüt konusunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Karar meclisten geçmeden satışlar başlamış.”

MECLİSİN YOK SAYILMASINDAN RAHATSIZIZ

Meclisin yok sayılmasından rahatsız olduklarını belirten İYİ Parti meclis sözcüsü İsmail Karaman “Bu tür konularda biz genelde bütün alanların planlanmasını buradaki imar uygulanmasının yapılmasını önerdik. Bunun ile alakalı aynı şekilde önerimiz var. Bu öneriye istinaden ret oyumuzu kullanıyoruz. Bu arada Mevlüt beyin dediği önemli bir şey özellikle bu meclisi yok sayarak kamuoyunda da böyle bir intiba oluşturulmasından rahatsızız.” Dedi.

ALANADA SATANA DA MAŞALLAH

AK Parti grubu adına konuşan Turgay yel ise “Başkanım burası eski tabirle köy genişleme alanı, bu köy genişleme alanı da kalktı. Vatandaş istediği takdirde bin 500 metrekare yere istediği iki katlı emsali 0,5 olarak yer yapabilir. Arkadaşlar çekincelerinde haklılar. Gönül ister ki İnegöl’ün 91 köyü var 4 belde de var. Buraların sadece 5 binlik planları var. Bu alanda köy genişleme alanında olduğu için eğer köyün dışında mevzi imar planı olsaydı haklılar. Valla vatandaşta burada hiçbir şey olmadan satıyorsa satana da maşallah alana da maşallah. “ dedi.

MHP RED OYU VERDİ

Öte yandan Cumhur ittifakı üyesi MHP karara red oyu veriken, millet ittifakı temsilcileri İYİ Parti ve CHP’de karara red oyu verdi. AK Parti meclis üyeleri ise karara olumlu oy verirken, karar oy çokluğu ile meclisten geçti.