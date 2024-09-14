İstanbul Valisi Davut Gül, Bitlis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde “Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede” pankartı açan küçük Ada’yı tedavisi için getirildiği hastanede ziyaret etti.

Bitlis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı “Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede” pankartı açan küçük Ada tedavisi için İstanbul’a getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu’ndaki bir hastanede operasyon geçiren minik Ada’yı ziyaret etti. Ziyarette minik Ada’nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Davut Gül ardından hastaneden ayrıldı.