İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hazar Demir, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen ‘Geleceğin İletişimcileri’ yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın kazananları TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliği yaptığı törene İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT yönetimi ve alanında uzman isimler katıldı. Yarışmaya 127 üniversiteden 2 bin 72 öğrenci, hazırladıkları bin 390 eser ile başvurdu. 13 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrenci final için ter döktü. Dereceye giren eser sahipleri ödüllerini, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile sektörün önde gelen isimlerinin elinden aldı. Yarışma, 2 Ekim 2023 tarihinde saat 20.00’de TRT-2 televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hazar Demir, "Radyo Drama" kategorisinde hazırladığı "Nefesin İzinden" isimli proje ile finalde birincilik ödülü kazanarak hem ailesini hem de üniversitesini gururlandırdı.

“Uzun bir hazırlık süreci geçirdik ve çok çalıştık”

Hazar Demir, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu başarı, bize emeklerimizin boşa gitmediğini gösterdi. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik ve çok çalıştık. Bu ödül bizim için çok anlamlı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projem 6 Şubat’ta Güneydoğu Bölgemizde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem felaketiyle ilgi. Projemin başkahramanı müzisyen olmak isteyen ancak aile baskısı ile tıp fakültesi okuyan bir öğrenciyi konu alıyor. Karakterimiz meydana gelen bu depremin ardından Hatay’a gidiyor ve orada ihtiyaç sahiplerine tıbbi müdahalelerde bulunurken hayat onu hiç ummadığı bir şekilde yeniden müzikle karşılaştırıyor. Projenin dramatik bir anlatımla ve etkileyici bir seslendirmeyle hayata geçirilmesini istedim. Bu nedenle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ndeki arkadaşlarımla beraber çalıştım ve üniversitemizin radyo stüdyosunda projemin kayıtlarını aldım. Jüriden tam not almamız, projemizin başarılı olduğunun bir göstergesi. Bu başarı, bana ve ekibime büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Gelecekte de iletişim alanında başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğim" dedi.

“Bu başarı, üniversitemizin eğitim kalitesinin bir göstergesidir”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Hazar Demir’in başarısı bizleri gururlandırdı. Bu başarı, üniversitemizin eğitim kalitesinin bir göstergesidir. Hazar Demir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemizdeki iletişim eğitimi, alanında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir. Öğrencilerimiz, teorik ve uygulamalı eğitimlerle donatılmaktadır. Bu eğitimler sayesinde, öğrencilerimiz, iletişim alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilmekte ve başarılı çalışmalara imza atabilmektedir" dedi.