Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören bazı öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği devam edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılını kapsayan ve daha önce destekten yararlanan ancak öğrenim kademesini henüz tamamlamayan öğrencileri içeren düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere sağlanacak destek miktarı 33 bin TL ile 38 bin TL arasında değişiyor.

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine 2023-2024 döneminde verilen eğitim desteği uzatıldı. Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesinde okuyan öğrenciler 38 bin TL'ye varan destekten yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2023-2024 döneminde eğitim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler, aynı haklardan yararlanmaya devam edecek. Eğitim ve öğretim desteğinin 2025-2026 döneminde de devam edeceği duyuruldu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademesi, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar belirtildi.

Eğitim Tutarları Desteği

2025-2026 öğretim yılında ilkokul kademesinde 3 ve 4. sınıfta, ortaokul kademesinde 7 ve 8. sınıfta ve ortaöğretim kademesinde 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları belli oldu.

İlkokul (3 ve 4. sınıf): 33.264 TL

Ortaokul (7 ve 8. sınıf): 38.880 TL

Ortaöğretim (11 ve 12. sınıf): 38.880 TL