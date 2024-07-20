Küresel çapta yaşanan yazılım problemleri, İstanbul’daki ATM’leri de etkiledi. ATM’lere para çekmek veya işlem yapmak için giden vatandaşlar, cihazlarda karşılaştıkları sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Vatandaşlar, ATM’lerde işlemlerini gerçekleştiremeyince başka bankaların ATM'lerini denediler. Ancak, sorun çözülmedi ve işlemlerini tamamlayamayan birçok kişi, cihazlardan elleri boş döndü.

“4 ATM’Yİ DENEDİM AMA SONUÇ YOK”*

ATM’lerde işlem yapamayan Mustafa Keyif, yaşadığı durumu şöyle anlattı: “İşlemimi gerçekleştiremiyorum. ‘Bu ATM şu anda kullanılabilir değil. Lütfen en yakın başka bir ATM’yi deneyin’ diyor. Denizbank’ın ATM’sini denedim ama sonuç alamadım. Başka birini deneyeceğim. Umarım bu sorun kısa sürede çözülür.”

Bir diğer vatandaş, “Para çekmek için 4 farklı bankanın ATM’sini denedim ama hiçbirinde işlem yapamadım. İlk burada denedim, sonra diğer noktaları da kontrol ettim. Hesabımda para olup olmadığını bile göremedim,” dedi.

“HASTANEYE ÖDEME YAPAMADIK”*

Nilay Cirit isimli bir diğer vatandaş ise, “Sabah çocuğumun doktoruna para ödemem gerekiyordu. Önce birkaç ATM’de denedim ama para çekemedim. Kendi bankamda veya kartımda bir problem olduğunu düşündüm. Ancak çevremdeki insanlar da aynı sorunu yaşayınca genel bir problem olduğunu fark ettik. Hastaneye ödeme yapamadık,” şeklinde konuştu.