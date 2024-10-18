İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine dayanarak, şehrin 34 ilçesinde ikili eğitim veren okullarda önemli bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, bu okullarda ders süreleri 40 dakikadan 35 dakikaya düşürülecek. Bu değişiklik, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Ders sürelerindeki kısalma, eğitim müfredatının etkin bir şekilde işlenmesine olanak tanırken, öğrencilerin dikkat sürelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor. Valilik, bu adımın eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilerin motivasyonunu yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, değişikliğin uygulamaya geçiş sürecinin detayları ve etkileri, okullarla yapılacak iş birliği ile daha iyi anlaşılacak.

Eğitim camiasında bu düzenlemenin nasıl karşılanacağı ve uygulama sırasında ortaya çıkabilecek olası zorluklar ise merak konusu. Eğitimciler ve veliler, yeni sistemin çocukların akademik başarılarına nasıl yansıyacağını yakından takip edecek. Bu bağlamda, İstanbul'daki eğitim ortamının, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha uygun hale gelmesi bekleniyor.