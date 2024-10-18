Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığı 3. Ligde Play Off’a kalma başarısı gösteren Bursa temsilcisi İnegöl Kafkasspor, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

Geçen yıl ki kadroda yaşanan büyük revizyon nedeniyle yapılanmada yaşanan sıkıntıları fazlasıyla hisseden kulüpte tek teselli, takımın günden güne lige alışması.

Kafkas Kartalları ligde şu ana kadar 6 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarırken, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Takım 2 kez ise rakiplerine boyun eğdi.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Az gol atan ve az gol yiyen takım hüviyetinde ki İnegöl ekibi, kendi sahasında oynadığı 3 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

Ligde 6 puanı bulunan ekip, kendine 12. sıradan yer bulurken, play-off hattına 4, düşme hattına ise sadece 2 puan uzaklıkta.

KELKİT HÜRRİYET NERENİN TAKIMI?

Ligde oynadığı 6 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Gümüşhane temsilcisi Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü, topladığı 10 puanla Play-Off hattında yer alıyor.

Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

DEPLASMAN CANAVARI

Grupta deplasman maçlarında en çok puan toplayan takımların başında gelen Kelkit Hürriyetspor, rakip sahada oynadığı 3 maçın 2’sini kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Deplasman maçlarında henüz kaybetmeyen ekip, bu 3 maçta rakip filelere 3 gol kaydederken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Kelkit Hürriyetspor son oynadığı karşılaşmada Adıyaman FK’yı kendi sahasında 5-0 yenerek moralli bir şekilde İnegöl’e geliyor.

MAÇ NE ZAMAN NEREDE?

İnegöl Kafkasspor, Kelkit Hürriyetspor karşılaşması 19 Ekim Cumartesi günü İnegöl Şehir Stadyumunda saat 15.30’da start alacak.