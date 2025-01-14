İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerini kendini savunamayacak hale getirerek taciz ettiği ve video çektiği iddia edilen şüpheli taksi sürücü Bayram N. bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Bayram N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Detaylar ortaya çıktı

Öte yandan soruşturmada yer alan detaylara göre şüphelinin yaklaşık 4 ay önce işten ayrıldığı, 4 suç kaydının bulunduğu, ilk aşamada emniyete verdiği ifadesinde boşanma aşamasındaki eşinin söz konusu videoyu kendi lehine kullanarak erkek kardeşleriyle birlikte tehditlerde bulunduğunu söylediği, daha sonra emniyetten serbest bırakıldığı ancak yeni delil mahiyetinde olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine şüphelinin tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.