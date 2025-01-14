LEGO Education, eğitimcilerin uygulamalı fen bilimleri öğretimini daha fazla öğrenciye ulaştırmasına yardımcı olacak yeni öğrenme çözümü LEGO Education Fen Bilimleri’ni tanıttı. Derse katılımı artırmak üzere tasarlanan LEGO Education Fen Bilimleri, öğretmenler ve öğrenciler (1.-10. sınıf veya 5-11 yaş ve üzeri) için fen bilimlerini hayata geçiren, 120’den fazla ilgi çekici, müfredata uygun fen bilimleri dersi ve kullanıma hazır sınıf sunumları içeriyor.

LEGO Education Başkanı Victor Saeijs, "Fen bilimleri, bize içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için meraklı sorular sormayı öğretiyor. Öğrenciler bu derste iyi olmadıklarını düşünürlerse veya bu dersten kaçınırlarsa yenilikçi ve problem çözücü koca bir nesli kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Eğitimciler olarak, öğrencileri kaliteli fen bilimleri eğitimi ile heyecanlandırma ve onlarda ilgi uyandırmaya verdiğiniz önemi paylaşıyoruz" dedi.

LEGO Education Fen Bilimleri’ni ABD’nin Florida eyaletindeki Kernan Trail İlkokulu’nda test eden 4. sınıf Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeni Jill Snodgrass, "Öğrencilerimin hevesinin arttığını görmek ilham vericiydi. Derste bitirdikleri modelleri gördüklerinde çok heyecanlandılar. İş birliği içinde çalışmaları ve neşeleri, gerçekten günün en güzel kazanımıydı" dedi.

LEGO Education Ürün Deneyimi Başkanı Andrew Sliwinski, "Eğitimciler olarak yapabileceğimiz en güçlü şeylerden biri, öğrencilerimize yaşam boyu sürecek bir öğrenme sevgisi aşılamaktır" dedi.