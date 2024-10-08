İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Beyoğlu’nda yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin artçısı eliyle plakaya kapattı, sürücü ise uygulamadan kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Zeytinburnu, Bakırköy, Sarıyer, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Üsküdar’da motosikletli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktalarında, ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yaptı.

Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı.

Beyoğlu Hasköy’de yapılan denetimlerde, kask takmayan 3 sürücüye kişi başı 690 TL ceza kesilirken "dur" ihtarına uymayan 34 GGT 322 plakalı motosiklete, "dur" ihtarına uymama, kask takmama ve tehlikeli şerit değiştirmekten 2 bin 650 TL ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsü ise polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken sürücünün arkasında oturan şahıs eliyle plakayı kapattı.

Saat 22.00’de başlayan uygulama 00.00 saatlerinde son buldu.